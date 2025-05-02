Bir süredir ekranlardan uzaktı! Akın Akınözü'nün yeni adresi belli oldu

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

Ünlü oyuncu yeni sezonda Show TV’de ekrana gelecek olan Halef dizisiyle anlaşma sağladı. Halef dizisi yeni sezonun en iddialı ve etkileyici projesi olarak şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Akın Akınözü dev kadrolu dizide Timur rolüne hayat verecek. Sinan Öztürk’ün yöneteceği dizide Ercan Kesal, Tansu Biçer ve Hazal Türesan rol alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni projesi merakla beklenen Erkan Kolçak Köstendil’in de projeyle görüştüğü öğrenildi.

Orijinal hikâyesi Tunahan Kurt’a ait olan dizi güçlü bir ailenin hikâyesini ekrana taşıyacak. Show TV’de ekrana gelecek “Halef”te Timur’un partneri Reyhan için de arayış sürüyor.