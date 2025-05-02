MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Akın Akınözü'nün yeni adresi belli oldu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün yeni adresi belli oldu. Akınözü, yeni sezonda Çukur dizisi ekibinin imza atacağı Halef dizisiyle anlaştı.

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Akın Akınözü'nün yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

Ünlü oyuncu yeni sezonda Show TV’de ekrana gelecek olan Halef dizisiyle anlaşma sağladı. Halef dizisi yeni sezonun en iddialı ve etkileyici projesi olarak şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

akın

Akın Akınözü dev kadrolu dizide Timur rolüne hayat verecek. Sinan Öztürk’ün yöneteceği dizide Ercan Kesal, Tansu Biçer ve Hazal Türesan rol alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni projesi merakla beklenen Erkan Kolçak Köstendil’in de projeyle görüştüğü öğrenildi.

AKIN 2

Orijinal hikâyesi Tunahan Kurt’a ait olan dizi güçlü bir ailenin hikâyesini ekrana taşıyacak. Show TV’de ekrana gelecek “Halef”te Timur’un partneri Reyhan için de arayış sürüyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! O uyurken elektrik sobası tutuştu... Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! O uyurken elektrik sobası tutuştu...
4 katlı lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı 4 katlı lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü hercai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Bir deprem daha: 4,5'ten sonra şimdi de 4,2!

Bir deprem daha: 4,5'ten sonra şimdi de 4,2!

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Polisimiz son anda kurtuldu

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Polisimiz son anda kurtuldu

Enver Aysever'in açıklamaları tepki çekmişti! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu! İnceleme başlatıldı

Enver Aysever'in açıklamaları tepki çekmişti! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu! İnceleme başlatıldı

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.