Bir türlü başlayamadı! Sevdam Karadeniz ön izleme yayınlandı

NOW'un yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mia Yapım imzalı dizisi Sevdam Karadeniz dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peş peşe aksaklıkların yaşandığı diziden ön izleme de geldi.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi bir süredir oyuncu ayrılıklarıyla gündeme geliyordu. Bu sebeple dizinin yayın tarihi ertelenmişti. Başrol Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın son anda ayrıldığı Sevdam Karadeniz ilk bölümüyle 12 Ekim Pazartesi saat 20.00’de NOW’da ekrana gelecek.



Dizi Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul gibi iddialı yapımlara rakip olacak.

Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Şerif Erol, Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin ön izlemesi sosyal medyada dikkat çekti. Dizinin ön tanıtımına "şiveler çok kötü", "Yayın günü talihsiz kendi ayağınıza sıkıyorsunuz", "Sezon bitti artık başlayın", "Çok beklediler inşallah erken final yapmaz" yorumları geldi.