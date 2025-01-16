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  4. Bir yanına kızını bir yanına gelinini aldı! Hüsnü Şenlendirici galada ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Bir yanına kızını bir yanına gelinini aldı! Hüsnü Şenlendirici galada ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.01.2025 09:23
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Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici bir yanına kızı Naz'ı bir yanına gelini Peri'yi alarak Şafak Sezer'in başrolü olduğu 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasına katıldı. Şenlendirici'nin kızı ve gelini ile yan yana verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bir yanına kızını bir yanına gelinini aldı! Hüsnü Şenlendirici galada ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici zaman zaman galalarda ortaya çıkıyor ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa Şafak Sezer'in başrolü olduğu 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasına katıldı.

şenlendirici

Hüsnü Şenlendirici galaya kızı Naz ve gelini Peri ile birlikte geldi. Ünlü isim gala öncesi kızı ve geliniyle poz vermekten de çekinmedi.

ŞENLENDİRİCİ

Şenlendirici'nin kızı ve gelini ile birlikte verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin kızını görenler annesi Nazire'ye benzetti.

NAZİRE

YORUM YAĞDI

Ünlü klarnet virtüözünün kızı Naz için 'aynı annesi', 'annesinin kopyası', 'tıpkı annesi' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hüsnü Şenlendirici
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