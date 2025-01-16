Bir yanına kızını bir yanına gelinini aldı! Hüsnü Şenlendirici galada ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici zaman zaman galalarda ortaya çıkıyor ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa Şafak Sezer'in başrolü olduğu 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasına katıldı.

Hüsnü Şenlendirici galaya kızı Naz ve gelini Peri ile birlikte geldi. Ünlü isim gala öncesi kızı ve geliniyle poz vermekten de çekinmedi.

Şenlendirici'nin kızı ve gelini ile birlikte verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin kızını görenler annesi Nazire'ye benzetti.

YORUM YAĞDI

Ünlü klarnet virtüözünün kızı Naz için 'aynı annesi', 'annesinin kopyası', 'tıpkı annesi' gibi yorumlar yapıldı.