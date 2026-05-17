Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'siydi! Selin Yeninci Cannes'da boy gösterdi

Yayınlandığı dönemde adından söz ettiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye rolüne hayat veren Selin Yeninci bir süredir gözlerden uzaktaydı.

Oyunculuğuyla hayran bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci Cannes'da ortaya çıktı.

Selin Yeninci, daha önce Kurak Günler filmiyle yarıştığı Cannes Film Festivali’ne bu yıl özel konuşmacı olarak katıldı. World Woman Foundation tarafından davet edilen Yeninci, festival kapsamında düzenlenen panellerde “Kadın, Film ve İnovasyon” ile “Orta Doğu’da Kadın Liderlerin Hikâyelerinin Sinemanın Dönüşümüne Etkisi” başlıklı oturumlarda konuşma yaptı.

Dünyaca ünlü sinemacılar, yapımcılar ve iş insanlarıyla aynı sahneyi paylaşan Yeninci, kadın hikâyelerinin küresel sinemadaki dönüştürücü gücüne dikkat çekti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Başarılı oyuncunun Cannes tarzı ise hayranlarından tam not aldı.