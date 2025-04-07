Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final iddiası! Büyük umutlarla başlamıştı

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul son günlerde sosyal medyada konuşuluyor. 9 bölümü yayınlanan dizi hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

Yönetmen koltuğunda Metin Günay ve Volkan Keskin'in yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul dizisinin erken final yapacağı iddia edildi.

Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal ve Şebnem Dönmez gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yakında bitmesi beklenirken resmi hesaplardan ise bir açıklama yapılmadı.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NE ANLATIYOR?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin (Cihangir Ceyhan) hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti...