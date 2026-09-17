Biran Damla Yılmaz'ın paylaşımı hayranlarını endişelendirdi

ATV’de yayınlanan “Kırgın Çicekler” dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncunun Yasak Elma dizisindeki rolü de büyük beğeni toplamıştı. Yılmaz, yeni projesi Halef: Köklerin Çağrısı dizisi için bir süredir Şanlıurfa’da kamera karşısına geçiyor.

Yeni sezon için hazırlıklar sürerken yoğun set temposuna ara veren oyuncunun hastaneden paylaşım yapması dikkat çekti. Ünlü oyuncu paylaşımının ardından sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

HASTANE PAYLAŞIMI ESKİ AÇIKLAMALARINI GÜNDEME TAŞIDI

Yılmaz'ın son paylaşımının ardından daha önce kamuoyuyla paylaştığı sağlık süreci yeniden gündeme geldi.

Yılmaz’ın son paylaşımının ardından daha önce kamuoyuyla paylaştığı sağlık problemleri de yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu daha önce 13 yaşından beri devam eden bir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı. Geçirdiği operasyonun estetik amaçlı olduğu yönündeki iddialara sert çıkan Yılmaz, rahim ameliyatı olduğunu söylemişti.

“BİR GÜN ANNE OLABİLEYİM DİYE AMELİYAT OLDUM”

Yılmaz, daha önce geçirdiği operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabileyim diye ameliyat oldum. Estetik operasyon diye ortaya attığı şey, benim kadınlığımla ilgili…”