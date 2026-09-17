Konuşanlar yeni sezon tarihi belli oldu! Hasan Can Kaya 2 Ekim'de dönüyor

Disney+ ile geçtiğimiz sezon anlaşan Hasan Can Kaya’nın eğlenceli soru ve yorumlarıyla fenomenleşen talk show formatı ‘Konuşanlar’ yeni sezona hazır.
Sezon arasına girilmesinin ardından yeni bölümleri heyecanla beklenen talk show’dan beklenen haber geldi.
Heyecanla beklenen talk show’un yeni sezonu yayınlanan afiş ve tanıtımla duyuruldu.
Hasan Can Kaya’nın sunumuyla ve birbirinden eğlenceli bölümleriyle, ‘Konuşanlar’, yeni sezonuna 2 Ekim’de Disney+’ta başlıyor.
Her bölümü kahkahalarla izlenen talk show’un yeni sezonundan afiş ve tanıtım paylaşıldı.