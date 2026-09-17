Sevdiğim Sensin 17. bölüm özeti! “Ben artık o köydeki küçük kız değilim!”

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin’in yeni bölümünden üçüncü tanıtım izleyiciyle buluştu.

Sevdiğim Sensin 17. bölüm tanıtımında; cezaevi koğuşunda yapılan aramada Dicle’nin yatağından çıkan kesici alet, onun hücreye kapatılmasına neden olurken, beklenen duruşma günü ekrana geliyor.

Dicle’nin gelinliğiyle yaptığı vurucu savunmada Erkan avukat olarak yanında dururken, Ferman’ın davaya katılması şok etkisi yaratıyor.



Dicle kendisini “Bizi hiç sevmedi. Hiçbirimizi hiç sevmedi. Büyüktük eziyet, küçüktük eziyet. Masallarda nasıl kötüler hiç durmaz, Ferman ağam da hiç durmadı ama ben artık o köydeki küçük kız değilim. İnsan bir kere denizi görünce, bir kere gerçek sevilince yollar karanlık da olsa yolu bulur.” sözleriyle dile getiriyor.

Dicle’nin etkileyici savunmasının ardından Ferman’ın hâkimden söz istemesi, yeni bölümde yaşanacak gerilim dolu anların habercisi oluyor.