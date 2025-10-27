Biri eski sevgilisi bir karısı! Justin Bieber böyle görüntülendi

Kendall Jenner, Bieber çiftiyle katıldığı konser gecesinde samimi görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü model, San Diego’da düzenlenen Dijon konserinde Justin ve Hailey Bieber’la birlikte müziğin ritmine kapılarak “üçlü sarılma” pozu verdi.

Gecede önde duran Kendall’ın beline Hailey’nin kollarını doladığı, Justin’in ise ikisini birden sararak grubun enerjisini tamamladığı anlar kameralara yansıdı. Üçlünün müzik eşliğinde sallandığı sıcak kareler kısa sürede viral oldu.

Bu anların viral olmasının sebebi ise Justin Bieber'ın bir dönem Kendall Jenner ile olan ilişkisiydi.



Hailey'nin çok yakın arkadaşı, Justin Bieber'ın eski sevgilisi olan Kendall Jenner ile ünlü çiftin bu karesi sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.