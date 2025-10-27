MAGAZİN

Biri eski sevgilisi bir karısı! Justin Bieber böyle görüntülendi

Kendall Jenner, eski sevgilisi Justin Bieber ve yakın arkadaşı Hailey Bieber’la birlikte gittiği Dijon konserinde verdiği samimi “üçlü sarılma” pozu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü üçlünün birlikteki bu yakın anları, geçmiş ilişkiler nedeniyle olay yarattı.

Kendall Jenner, Bieber çiftiyle katıldığı konser gecesinde samimi görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü model, San Diego’da düzenlenen Dijon konserinde Justin ve Hailey Bieber’la birlikte müziğin ritmine kapılarak “üçlü sarılma” pozu verdi.

Gecede önde duran Kendall’ın beline Hailey’nin kollarını doladığı, Justin’in ise ikisini birden sararak grubun enerjisini tamamladığı anlar kameralara yansıdı. Üçlünün müzik eşliğinde sallandığı sıcak kareler kısa sürede viral oldu.

Bu anların viral olmasının sebebi ise Justin Bieber'ın bir dönem Kendall Jenner ile olan ilişkisiydi.
Hailey'nin çok yakın arkadaşı, Justin Bieber'ın eski sevgilisi olan Kendall Jenner ile ünlü çiftin bu karesi sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

En Çok Aranan Haberler

