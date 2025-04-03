MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak'ın yeni projesi belli oldu! Heyecanla beklenen diziye girdi

Birkan Sokullu’yla yaşadığı mutlu beraberlik ve iş kadını kimlikleriyle tanınan Eda Gürkaynak'ın yeni projesi belli oldu. “Adsız Aşıklar” dizisiyle oyunculuğa adım atan Gürkaynak heyecanla beklenen “Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosunda dahil oldu.

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak'ın yeni projesi belli oldu! Heyecanla beklenen diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisi ile ekranlarda boy gösteren Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak'da oyunculuğa adım attı.

Eda Gürkaynak, Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’li “Adsız Aşıklar” dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Ünlü ismin yeni adresi belli oldu.

edaaaa

İŞTE YENİ ADRESİ...

NOW’ın Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım imzalı yeni dizisi Çift Kişilik Oda'nın kadrosuna Eda Gürkaynak dahil edildi.

EDA 0

Romantik komedi türündeki dizide Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan başrolleri paylaşıyor. Heyecanla beklenen dizide başlıca rolleri Levent Ülgen, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Eslem Akar, Gözde Türker, Ayşe Tunaboylu, Burç Kümbetlioğlu, Hivda Zizan Alp ve Onur Büyüktopçu paylaşacak.

EDA 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşinin ölümüyle yıkıldı! Duygusal sözlerEşinin ölümüyle yıkıldı! Duygusal sözler
Şirketler peşinden koşuyor! Reklam kazancı dudak uçuklattıŞirketler peşinden koşuyor! Reklam kazancı dudak uçuklattı

Anahtar Kelimeler:
Birkan Sokullu Eda Gürkaynak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu: “Az demişler, 800’ü geçseydi...”

Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu: “Az demişler, 800’ü geçseydi...”

DBL'nin patronu Özkan tweet attığına pişman olmuş

DBL'nin patronu Özkan tweet attığına pişman olmuş

Okan Buruk - Mourinho olayının yeni görüntüsü! Burun sıkmanın hemen öncesinde Okan hoca da meğerse...

Okan Buruk - Mourinho olayının yeni görüntüsü! Burun sıkmanın hemen öncesinde Okan hoca da meğerse...

Tarihi karar yolda! Mourinho'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza...

Tarihi karar yolda! Mourinho'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza...

"Koç Holding rahatsız mı?" sorusuna Ali Koç'tan net cevap!

"Koç Holding rahatsız mı?" sorusuna Ali Koç'tan net cevap!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.