Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak'ın yeni projesi belli oldu! Heyecanla beklenen diziye girdi

Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisi ile ekranlarda boy gösteren Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak'da oyunculuğa adım attı.

Eda Gürkaynak, Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’li “Adsız Aşıklar” dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Ünlü ismin yeni adresi belli oldu.

İŞTE YENİ ADRESİ...

NOW’ın Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım imzalı yeni dizisi Çift Kişilik Oda'nın kadrosuna Eda Gürkaynak dahil edildi.

Romantik komedi türündeki dizide Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan başrolleri paylaşıyor. Heyecanla beklenen dizide başlıca rolleri Levent Ülgen, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Eslem Akar, Gözde Türker, Ayşe Tunaboylu, Burç Kümbetlioğlu, Hivda Zizan Alp ve Onur Büyüktopçu paylaşacak.