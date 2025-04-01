Fiyatı 2 bin 142 TL'ye düştü! Çok satan Cosori Airfyer günün fırsat ürünü oldu

Uzunca bir süredir hayatımızda olan airfryerlar, klasik kızartmalarla vedalaşmamızı sağladı, yağsız kızartmanın da mümkün olduğunu gösterdi. Çok az yağ kullanarak ya da hiç kullanmadan kızartma yapabilmeyi sağlayan sıcak hava teknolojisiyle çalışan bu cihazlar, pek çok kişinin gözdesi olmayı da başardı. Özellikle tek yaşayanların favori mutfak aleti haline gelen airfryerlar, beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek ve daha sağlıklı alternatifler tüketmek isteyenler için de birebir. Siz de airfryer almayı düşünenlerdenseniz piyasadaki çok satan modellerden biri olan Cosori'nin geniş hacimli airfryerına bir şans verebilirsiniz. Üstelik bugüne özel indirimde, işte detaylar...

Mutfağınızın vazgeçilmezi olacak: COSORI Airfryer Sağlıklı ve Verimli 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

Cosori Akıllı Wi-Fi Sıcak Hava Fritözü, geleneksel kızartma yöntemlerine kıyasla %85’e varan daha az yağ kullanarak aynı gevrek dokuyu elde etmenizi sağlıyor. Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonları, yiyeceklerin ideal kıvamda ve sıcaklıkta kalmasını sağlarken bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz sepetleri sayesinde temizlik zahmet olmaktan çıkıyor. 5,5 litrelik geniş kapasitesiyle aile boyu yemekler hazırlamak için uygun. 11 önceden ayarlanmış programı ve akıllı Wi-Fi kontrolü sayesinde yemeklerinizi kolayca planlayabilir, pişirme sürecini VeSync uygulaması ile uzaktan takip edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sipariş ettiğim ürünü sorunsuz ve kısa sürede teslim aldım. Kaliteli ve kullanışlı."

"Piyasadaki ürünler ancak muadili olabilir. Yaklaşık 3 senedir kullanıyor olacağız. Evimizin direği oldu desek yeri var. Alman kalitesi."

"Kaliteli, haznesi oldukça geniş ve kullanımı rahat. Aynı zamanda uzun ömürlü."

Bu içerik 1 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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