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Fiyatı 2 bin 142 TL'ye düştü! Çok satan Cosori Airfyer günün fırsat ürünü oldu
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  4. Fiyatı 2 bin 142 TL'ye düştü! Çok satan Cosori Airfyer günün fırsat ürünü oldu

Fiyatı 2 bin 142 TL'ye düştü! Çok satan Cosori Airfyer günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.04.2025 11:38
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Sağlıklı beslenmeye geçmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız ilk iş kaliteli bir airfryer alarak o ilk adımı atabilirsiniz. Hangi modeli alacağınıza karar veremiyorsanız da bugüne özel indirimli fiyatıyla yüz güldüren, çok satanlar listesinde zirvede yer alan Cosori'nin airfryer modeline bir göz atabilirsiniz.

Uzunca bir süredir hayatımızda olan airfryerlar, klasik kızartmalarla vedalaşmamızı sağladı, yağsız kızartmanın da mümkün olduğunu gösterdi. Çok az yağ kullanarak ya da hiç kullanmadan kızartma yapabilmeyi sağlayan sıcak hava teknolojisiyle çalışan bu cihazlar, pek çok kişinin gözdesi olmayı da başardı. Özellikle tek yaşayanların favori mutfak aleti haline gelen airfryerlar, beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek ve daha sağlıklı alternatifler tüketmek isteyenler için de birebir. Siz de airfryer almayı düşünenlerdenseniz piyasadaki çok satan modellerden biri olan Cosori'nin geniş hacimli airfryerına bir şans verebilirsiniz. Üstelik bugüne özel indirimde, işte detaylar...

Mutfağınızın vazgeçilmezi olacak: COSORI Airfryer Sağlıklı ve Verimli 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

Adsız tasarım - 2025-04-01T112156.608

Cosori Akıllı Wi-Fi Sıcak Hava Fritözü, geleneksel kızartma yöntemlerine kıyasla %85’e varan daha az yağ kullanarak aynı gevrek dokuyu elde etmenizi sağlıyor. Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonları, yiyeceklerin ideal kıvamda ve sıcaklıkta kalmasını sağlarken bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz sepetleri sayesinde temizlik zahmet olmaktan çıkıyor. 5,5 litrelik geniş kapasitesiyle aile boyu yemekler hazırlamak için uygun. 11 önceden ayarlanmış programı ve akıllı Wi-Fi kontrolü sayesinde yemeklerinizi kolayca planlayabilir, pişirme sürecini VeSync uygulaması ile uzaktan takip edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sipariş ettiğim ürünü sorunsuz ve kısa sürede teslim aldım. Kaliteli ve kullanışlı."

  • "Piyasadaki ürünler ancak muadili olabilir. Yaklaşık 3 senedir kullanıyor olacağız. Evimizin direği oldu desek yeri var. Alman kalitesi."

  • "Kaliteli, haznesi oldukça geniş ve kullanımı rahat. Aynı zamanda uzun ömürlü."
Ürünü İncele

Bu içerik 1 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirimi kaçırmayın, yüksek fiyat ödemek zorunda kalmayın! İndirimi kaçırmayın, yüksek fiyat ödemek zorunda kalmayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Ramazan
Anahtar Kelimeler:
yağsız fritöz
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