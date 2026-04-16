Birkan Sokullu'nun yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

Ödüllü yönetmen Selman Nacar‘ın Netflix için çekeceği “Palas Pandıras” dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Bir lise basketbol takımının koçu ve öğrencilerinin maceralarını anlatan dizide koç Levent’e ünlü aktör Birkan Sokullu hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Palas Pandıras”ta Levent’in partneri Özge’ye hayat verecek oyuncu da belli oldu. Rolü başarılı oyuncu Yasemin Allen canlandıracak

Dizinin genç yıldızları arasında Kaan Mirac Sezen ve Emir Berke Zincidi yer alıyor. Dizinin basket maçı provaları sürüyor. Çekimlerin mayıs ayında başlaması planlanıyor.