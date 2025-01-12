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Birsen Altuntaş'ın sözleri Onur Tuna'yı kızdırdı! Ortam gerildi... Mehmet Günsür iddiası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.01.2025 14:31
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Birsen Altuntaş'ın Onur Tuna'ya dair yaptığı paylaşım oyuncuyu sinirlendirdi. Onur Tuna gazeteci Birsen Altuntaş'a sert ifadeler kullanınca sosyal medyada gündem oldu. İşte Birsen Altuntaş ve Onur Tuna arasında yaşanan gerilimin detayları...

Birsen Altuntaş'ın sözleri Onur Tuna'yı kızdırdı! Ortam gerildi... Mehmet Günsür iddiası

Rekabet Kurulu’nun önce yapımcılar, ardından da menajerler hakkında başlattığı soruşturmanın yankıları sürüyor. OnurTuna dizi ve film sektöründeki tekelleşme konusuyla ilgili tartışmalar devam ederken “Emekçilerin hakkı mazlumun ahı gibidir. Magazinden bize ne? 15 yıldır bu sektörde çalışan bir emekçi olarak şundan eminim… Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak, onun olmayana tü kaka yapmak, derin düşünmeyi bırakıp bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır. Ayıptı zaten!!” yazdı.

BİRSEN ALTUNTAŞ'IN SÖZLERİ SİNİRLENDİRDİ

Birsen Altuntaş ise bir paylaşım yaparak "Onur Tuna’nın bu mesajı yakın zamanda Annem Ankara dizisinde Mehmet Günsür’ün oynadığı Hasan rolünü almasına engel olduğunu düşündüğü Ayşe Barım’a yönelik yaptığı konuşuluyor. Sektör dinamiklerinden edindiğim bilgiye göre Onur Tuna’nın menajeri Gülden Avşaroğlu hem “Annem Ankara” dizisinin cast direktörü, hem de “Annem Ankara” yönetmeni Faruk Teber’in menajerliğini birden yapıyor. Avşaroğlu, Ayşe Barım’ın oyuncusu olan Bergüzar Korel geçen yaz “Zuhal” rolünü kabul edince partner olarak kendi oyuncusu olan Onur Tuna’yı Hasan rolüne vermek istedi. Yönetmen Faruk Teber de bunu kabul etti. Ancak Onur Tuna 3 çocuk babası Hasan rolünü son tahlilde alamadı" dedi.

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Ancak bu paylaşım Onur Tuna'yı sinirlendirdi. Oyuncu bu paylaşımın altına gazeteci Altuntaş'a sitem ederek "Bana Gülden’in castını yaptığı ve benim kabul ettiğim bir dizi projesi göster? Sana göster yaz anlat diyorum bol keseden atıyorsun. Annem Ankara’da madem bu kadar torpilliydim neden olmamışım? Cevabını yazdım. Ben istemedim. Ana akım için yorgundum. Bunun dışında bi gerçek yok. Ne ara böyle oldunuz be?" dedi.

Aldığı yanıttan hoşlanmayan Onur Tuna paylaşımlarına devam etti. Birsen Altuntaş ve Onur Tuna arasındaki atışma sosyal medyada da gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Tuna
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