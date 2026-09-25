Evi terk etmişti! Deniz Baysal her şeyi tek tek sildi! Son hamlesi gündemde

2019 yılında evlenen oyuncu Deniz Baysal ve müzisyen Barış Yurtçu, 6 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. Deniz Baysal'ın fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtığı ve dava dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

Barış Yurtçu'nun dava dosyasına sunduğu cevap dilekçesinde yüksek miktarda para ve çeşitli şartlar talep ettiği iddia edildi. Ardından Yurtçu'nun eşine ihanet ettiği ve boşanmaya yanaşmadığı iddia edildi. Barış Yurtçu avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, aldatma yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz olduğu, Yurtçu'nun kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

'İYİ HİSSETTİĞİM BİR DÖNEMDEYİM'

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü oyuncu, "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" dedi. Yaşamayı çok seven biri olduğunu ifade eden Baysal, "Benim birisiyle anlaşmama ihtimalim yok gibi. Eskiden inadım kendimleydi. Törpüledim" ifadelerini kullandı. Baysal ayrıca, "Sevgimi gösteririm ama sevdiğimle de çok uğraşırım. Çok tavsiye vermeyi sevmiyorum ama 'Önce kendinizi sevmeyi bilin' derim" diye konuştu.

Tüm bu yaşananların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deniz Baysal, bugün sosyal medya hesabından eşi Barış Yurtçu ile olan fotoğraflarını kaldırdı ve profilinden eşinin soyadını sildi. Baysal'ın bu hamlesi "Boşandılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.