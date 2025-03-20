Bizimkiler'in Hacer'inden acı haber! Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Sanat dünayasından bir acı haber daha geldi. 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterine hayat veren Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Filiz Küçüktepe, dizide Hikmet Karagöz'ün canlandırdığı 'Abbas'ın eşi rolündeydi. Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Oyuncu Filiz Küçüktepe’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

1949 yılında doğan Küçüktepe, Züğürt Ağa, Bombacı, Şöhret Tutkusu ve Bir Sevgi İstiyorum gibi yapımlarda rol aldı.

ANNESİNİN YANINA GÖMÜLECEK

Filiz Küçüktepe'nin cenazesi, 21 Mart (Yarın), öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda annesinin yanındaki mezara defnedilecek.

Filiz Küçüktepe'nin ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor.