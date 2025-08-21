BLOK3 konserinde evlilik teklifi! Zorla yüzük mü takıldı? O anlar gündem oldu

Rapçi BLOK3'ün konserinde sahnede yaşananlar sosyal medyayı ikiye böldü.

BLOK3'ün konserinde sahneye çıkan genç, kız arkadaşını da yanında getirdi. Ünlü rapçiyle selamlaşan kadının önünde diz çöken sevgilisi cebinden yüzük çıkardı. Kadın sevgilisini ayağa kaldırarak sarıldı.

O sırada BLOK3, seyirciden destek isteyerek "Benimle beraber evet diyeceksiniz" dedi.

Seyirciler rapçi ile aynı anda "Evet evet" diye bağırmaya başladı. Genç kız mikrofonu alıp yeniden el hareketleriyle bir şeyler söylemeyi denese de eli tutulup yüzük takıldı. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada tartışma konusu olan evlilik teklifine yorum yağdı. Kimi bu teklifi kadının kabul etmediği halde zorla yüzük takıldığını söyledi kimi ise kadının da 'evet' dediğini fikrini savundu.