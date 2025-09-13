BLOK3 konserinde skandal görüntüler! Birini darp ettiler, birini çatıdan attılar...

Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü rapçi BLOK3 şimdi de son konserindeki görüntülerle gündeme geldi. Mersin'in Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro'da dün akşam yaşanan olay herkesi şoke etti.

BLOK3 konseri gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Ancak bilet alamayan bazı gençler, konseri binanın çatısından izlemeye çalıştı.

Çatıya çıkan gençlere özel güvenlik sert bir şekilde müdahale etti. Müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, diğeri ise darp edildi.

Çatıdan atılan genç kısa süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştı. Darbedilen bir genç ise fenalaşarak yere yığıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, 'Resmen cinayete teşebbüs', 'Şu aşağı itenin kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerekiyor', 'Her konserinde olay oluyor bakanlık el atsın artık yasaklayın' gibi yorumlar yapıldı.