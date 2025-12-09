MAGAZİN

Blok3, konserlerini iptal etmekten vazgeçtiğini açıkladı

Rapçi Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın sosyal medya hesabından konserlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Blok3'ün ardından Ati242 ve Çakal da konserlerine ara vermediklerini açıklamıştı. Blok3 konserleriyle ilgili yeni kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Rap camiasının tanınan isimleri Blok3, Ati242 ve Çakal’ın peş peşe gelen sosyal medya açıklamaları, hayranları arasında endişeye neden oldu.

PEŞ PEŞE VEDA MESAJLARI

2025 yılının en çok dinlenen isimleri arasında ilk sırada yer alan Blok3'ten herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Spotify'da zirveye çıkan ünlü rapçi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde planlanan konserlerini bir süreliğine ertelediğini duyurdu.

Yeni tarihlerle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını belirtti.

BLOK3'TEN SONRA ATİ242 VE ÇAKAL'DAN DA AÇIKLAMA

Bu açıklamanın hemen ardından Ati242 de benzer bir paylaşım yaparak, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini açıkladı.

Emirhan Çakal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" sözleriyle bir süre platformdan uzak duracağını ima etti.

Üç ünlü rapçinin art arda gelen açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranlar sanatçılardan gelecek yeni duyuruları merakla bekliyor.

BLOK3 YENİ KARARINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Blok3, konserlere geri dönme kararını aldığını açıkladı. Blok3, "10 günlük tatilden vazgeçtim. Kalan konserlere çıkacağız." dedi.

