Uzak Şehir’in Meryem’i Ceren Moray oldu! Cihan'ın eski aşkı geliyor

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, her pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Mardin’de çekilen dizide Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan Albora karakterinin hikâyesi yarım kalmış olan eski aşkı Meryem’in 3. sezon için planlanan hikâyesi öne alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meryem 55. bölüm itibariyle dizide yürek yakan hikâyesiyle yer alacak. Rol için bir haftadır yoğun bir cast çalışması yapıldı. Çok sayıda kadın oyuncuyla görüşüldü.

Rol için son gelen bilgiye göre imza aşamasına gelinen isim Ceren Moray oldu.