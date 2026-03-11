MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir’in Meryem’i Ceren Moray oldu! Cihan'ın eski aşkı geliyor

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in kadrosu genişliyor. Ahmet Katıksız’ın yönettiği Mardin’de çekilen dizide Cihan Albora’nın hikâyesi yarım kalmış olan eski aşkı Meryem’in 3. Sezon için planlanan hikâyesi öne alındı. Meryem 55. bölüm itibariyle hikayeye dahil olacak.

Uzak Şehir’in Meryem’i Ceren Moray oldu! Cihan'ın eski aşkı geliyor
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, her pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Mardin’de çekilen dizide Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan Albora karakterinin hikâyesi yarım kalmış olan eski aşkı Meryem’in 3. sezon için planlanan hikâyesi öne alındı.

Uzak Şehir’in Meryem’i Ceren Moray oldu! Cihan ın eski aşkı geliyor 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meryem 55. bölüm itibariyle dizide yürek yakan hikâyesiyle yer alacak. Rol için bir haftadır yoğun bir cast çalışması yapıldı. Çok sayıda kadın oyuncuyla görüşüldü.

Uzak Şehir’in Meryem’i Ceren Moray oldu! Cihan ın eski aşkı geliyor 2

Rol için son gelen bilgiye göre imza aşamasına gelinen isim Ceren Moray oldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istediİlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi
Zanzibar'da tatil yapıyor! Peş peşe bikinili pozlar...Zanzibar'da tatil yapıyor! Peş peşe bikinili pozlar...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ceren Moray Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.