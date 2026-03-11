Pınar Altuğ'a 'Müstehcen sahne' sorusu! Yağmur Atacan kendini tutamadı

Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, YouTube kanalları için hazırladıkları yeni videoda takipçilerden gelen soruları yanıtladı. Uzun süredir birlikte yayınlar yapan ünlü çift bu defa gelen bir soru üzerine sosyal medyada viral oldu.

Bir takipçilerinden 'Pınar Hanıma dijital platformlar için dizi ya da filmlerden müstehcen içerikli bir senaryo gelirse oynar mı?' diye bir soru geldi.

'NE BOYUTTA...'

Altuğ bu soruyu; 'Ne boyutta olduğuna bakar, belirli bir çizginin üzerine çıkmam muhtemelen. Ama bazen bir öpüşme sahnesi de müstehcen gibi algılanabiliyor. Eğer dikkat çeksin, ses getirsin diye koyulmuş bir sahne ise çekmem. Ama bazen o projenin içine o kadar güzel oturuyor ki, o zaman durum değişebilir” diyerek yanıtladı.

'NEYİ ÇEKİYORSUN KARDEŞİM?'

O esnada “Biraz daha su içeyim ben” diyerek espri yapan Atacan, “Bu soruyu bana sorsalardı ‘Ooo neyi çekiyorsun kardeşim?’ derdim, konu orada biterdi” dedi.

Ünlü çiftin samimi diyalogları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, video çok sayıda yorum ve beğeni aldı.