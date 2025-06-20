Bodrum'da süper lüks villa almıştı... Türkücü Ceylan milyonluk teknesiyle keyif yaptı!

MYNET DETAY- Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla çok konuşuluyor. Sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme gelen şarkıcı Ceylan yatırımlarını gayrimenkule yapmayı tercih ediyor.

Bodrum'daki süper lüks villa alan Ceylan zamanını burada geçirmeyi tercih ediyor.

Bodrum'daki 500m2'lik villasında yazı geçiren Ceylan geçtiğimiz yıl bir de tekne aldı. Milyonluk teknesini sosyal medyadan paylaşan Ceylan sıcakların gelmesiyle soluğu yine yazlığında aldı.

Milyonluk teknesiyle koy koy gezen Ceylan sosyal medyadan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

Koylarda denize giren Ceylan o anları paylaşarak düşman çatlattı.

Ceylan son dönemde estetikleriyle de gündeme geliyordu. Şarkıcı değişimiyle ilgili şunları söylemişti:



"Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten."