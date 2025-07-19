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Bodrum yine cep yakıyor! 3 dakikası 5 bin TL! Talep patladı

Her yıl lahmacun ve şezlong fiyatlarını konuştuğumuz Bodrum pahalılığıyla biliniyor ama ünlü isimler yine de oradan vazgeçemiyor. Bu sene de Bodrum'un trendi “manken botlar” oldu. Kullanım ücreti beş bin TL'den başlayan bu botlara adeta talep yağıyor.

Bodrum yine cep yakıyor! 3 dakikası 5 bin TL! Talep patladı
Öznur Yaslı İkier

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte gözler Bodrum, Alaçatı ve Çeşme'ye çevrildi. Her yıl lahmacun fiyatlarıyla başlayan tartışmaya bu yıl bir yenisi daha eklendi.

Sosyetenin yaz tatili için uğrak noktası olan Bodrum'un bu yıl gündemi manken botlar oldu. Kişilerin prestij için kullanılan bu manken botların üç dakikalık kullanım ücreti ise beş bin TL.

Bodrum yine cep yakıyor! 3 dakikası 5 bin TL! Talep patladı 1

“Ben karadan gelmem” mottosuyla gruplar, teknelerini çağırıyor, müzik eşliğinde botlara biniyor ve üç dakikada bir başka mekana geçiyorlar. "Botla gelen" imajı verilen bu olayı Sabah yazarı Funda Karayel kaleme aldı;

'BU YILIN MODASI...'

"Bodrum'da bu yılın modası manken botlar! Evet, yanlış duymadınız. Bot kiralama sektörü artık ulaşım değil, imaj için çalışıyor. Zaten kimsenin bir yere gitmeye niyeti yok, herkes "Bakın ben botla geldim, botum var, botluyum" demek peşinde. Manken botun görevi sadece havalı göstermek! Kendisi lüks ama mesafesi mütevazı. Bir koydan diğerine 3 dakikalık yolculuk için tam 5.000 TL. Peki neden? Çünkü selfie açısı mükemmel, mekâna botla inmenin bir havası var.

Öyle bir hava ki, iki mekân yan yana. İstersen bağırarak "Ben buradayım" de, karşıdaki seni duyar. Ama yetmez. Çünkü yürüyerek gitmek kötü bir imaj kaybı! O yüzden önce bot çağrılır, ışıltılı grup ona biner, 3 dakikalık "deniz yolculuğu" başlar. Mekâna varınca "botla geldik" enerjisi ortalığı sarar. "Yani biz karadan gelenlerle aynı masada mı oturacağız? Pardon!"

Bodrum yine cep yakıyor! 3 dakikası 5 bin TL! Talep patladı 2

Kaptanın görev tanımı ise botu kıpırdatmak değil, mankenleri dalgada sabit tutmak. Her yaz daha neler duyacağız diyoruz ama bu gerçekten fazla. Şoför kiralayan gördüm ama botu 3 dakika göstermek için kiralayanı da bu yaz Bodrum'da görmüş oldum. Bakın, kimse fesatlık yapmasın. Bu bir ulaşım aracı değil. Bu bir sosyal medya yatırımı. "Benim karayla işim olmaz" demenin 2025 versiyonu.

Botla mekândan iniyorsun, story çekiyorsun, sonra botla 150 metre ötedeki diğer mekâna geçiyorsun. Orası da etkileniyor. "Vay, botla geldiğine göre önemli biri olmalı" deniliyor! Sonuç? 5 bin TL'ye kısa mesafe, yüksek özgüven. Adı üstünde: Manken bot! Asla işlevsel değil ama çok güzel duruyor. Gerçekten gidilecek bir yer yok ama gösterilecek çok şey var. Ve biz hâlâ "Bodrum'da daha neler göreceğiz?" diyorduk… Ah Bodrum, şimdi de manken bot... Bakalım daha neler duyacağız?"

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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