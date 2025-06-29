Bomba aşk iddiası! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sevgili oldu... Aralarında 12 yaş fark var

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç 2017 yılında Merve Boluğur ile boşanmıştı.

Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini biten Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile sevgili olmuştu. Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

Tüm bunların ardından Murat Dalkılıç Edda Dora ile sevgili oldu. Ancak bu ilişkide de aradığını bulamayan şarkıcı yeni aşka yelken açtı.

ÖZGÜ KAYA KAÇ YAŞINDA?

Gazete Magazin özel haberine göre 41 yaşındaki Murat Dalkılıç ve 29 yaşındaki Özgü Kaya aşk yaşamaya başladı.



Haberde çiftin yaklaşık 1.5 aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri yazıyor. Haberin devamında çiftin Kuşadası’nda tatilde olduğu detayı yer alıyor.