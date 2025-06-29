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Bomba aşk iddiası! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sevgili oldu... Aralarında 12 yaş fark var

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Murat Dalkılıç iddialara göre gönlünü kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Özgü Kaya'ya kaptırdı. İkili bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşıyor.

Bomba aşk iddiası! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sevgili oldu... Aralarında 12 yaş fark var
Kubra Akalın

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç 2017 yılında Merve Boluğur ile boşanmıştı.

Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini biten Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile sevgili olmuştu. Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

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Tüm bunların ardından Murat Dalkılıç Edda Dora ile sevgili oldu. Ancak bu ilişkide de aradığını bulamayan şarkıcı yeni aşka yelken açtı.

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ÖZGÜ KAYA KAÇ YAŞINDA?

Gazete Magazin özel haberine göre 41 yaşındaki Murat Dalkılıç ve 29 yaşındaki Özgü Kaya aşk yaşamaya başladı.
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Haberde çiftin yaklaşık 1.5 aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri yazıyor. Haberin devamında çiftin Kuşadası’nda tatilde olduğu detayı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kendinden çok küçük eş tercihi yaşlanma duygulari taşımaya başlamak demektir
Hacı hoca dindar vs bir kişilik değilsen istersen senden 40 haş küçük olsun fark etmez adı aşkın yaşı olmaz, tabuları yıkan aşk falan olur...
Şunların haberlerini görünce tiksiniyorum.
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