MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Bomba teklif! Kerem Bürsin Star TV için çekilecek “Çarpıntı” dizisiyle görüşüyor

Kanal D'de ekrana gelen 'Güneşi Beklerken' dizisiyle üne kavuşan Kerem Bürsin bir süredir ekranlardan uzakta. Teklifleri değerlendiren Bürsin'e STAR için çekilen Çarpıntı dizisi için teklif gitti.

Bomba teklif! Kerem Bürsin Star TV için çekilecek “Çarpıntı” dizisiyle görüşüyor
Kubra Akalın

38 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bürsin'in geçtiğimiz aylarda bir süredir Sabancıların torunu Melisa Tapan Sabancı ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Bir süredir ekrandan uzak olan Kerem Bürsin’in yeni adresi de merak konusuydu.

Bomba teklif! Kerem Bürsin Star TV için çekilecek “Çarpıntı” dizisiyle görüşüyor 1

Adı bir süredir Ay Yapım’ın “Aşk” dizisinde geçen ve gelen teklifleri değerlendirdiğini belirten yakışıklı oyuncuya OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği “Çarpıntı” dizisi için de teklif gittiği öğrenildi.

GÜZEL OYUNCUYLA PARTNER OLABİLİR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin her şey olumlu ilerlerse “Çarpıntı” dizisinde “Aras Alkan” rolüne hayat verecek ve genç kuşağın gözde yıldızlarından Lizge Cömert’le partner olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni rolü için 20 kilo almıştı! Aylardır zayıflamaya çalışıyorYeni rolü için 20 kilo almıştı! Aylardır zayıflamaya çalışıyor
Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı "Cesur ve ışıltılı" diyerek paylaştıBir Gece Masalı'nın Canfeza'sı "Cesur ve ışıltılı" diyerek paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

Galatasaray'da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor

Galatasaray'da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.