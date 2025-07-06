Bomba teklif! Kerem Bürsin Star TV için çekilecek “Çarpıntı” dizisiyle görüşüyor

38 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bürsin'in geçtiğimiz aylarda bir süredir Sabancıların torunu Melisa Tapan Sabancı ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Bir süredir ekrandan uzak olan Kerem Bürsin’in yeni adresi de merak konusuydu.

Adı bir süredir Ay Yapım’ın “Aşk” dizisinde geçen ve gelen teklifleri değerlendirdiğini belirten yakışıklı oyuncuya OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği “Çarpıntı” dizisi için de teklif gittiği öğrenildi.

GÜZEL OYUNCUYLA PARTNER OLABİLİR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin her şey olumlu ilerlerse “Çarpıntı” dizisinde “Aras Alkan” rolüne hayat verecek ve genç kuşağın gözde yıldızlarından Lizge Cömert’le partner olacak.