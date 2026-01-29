MAGAZİN

Boneyard filmi konusu nedir? Boneyard ne zaman, hangi kanalda?

Boneyard filmi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Mel Gibson ve 50 Cent’in başrollerini paylaştığı Boneyard filminin konusu, oyuncu kadrosu ve IMDb puanı 29 Ocak’ta Star TV’de ekrana gelecek yayın öncesi merak edildi.

Boneyard filmi konusu nedir? Boneyard ne zaman, hangi kanalda?
Çiğdem Sevinç

Boneyard filmi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Mel Gibson ve 50 Cent’in yer aldığı yapım, gerçek olaylardan esinlenen hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmin yayın bilgileri sonrası konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

BONEYARD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Boneyard, ABD’de çölde bulunan çok sayıda cesedin ardından başlatılan karmaşık bir seri cinayet soruşturmasını konu alıyor. Olayın peşine düşen bir FBI ajanı ile yerel polis güçleri, hem katili yakalamaya hem de kurumlar arasındaki çatışmalarla baş etmeye çalışıyor. Film, gerilim dozu yüksek atmosferi ve karanlık anlatımıyla öne çıkıyor.

BONEYARD OYUNCULARI KİMLER?

Boneyard filminin başrollerinde Hollywood’un usta oyuncusu Mel Gibson ile dünyaca ünlü rapçi ve oyuncu 50 Cent (Curtis Jackson) yer alıyor. Filmde yardımcı rollerde de dikkat çeken isimler bulunuyor.

Boneyard filmi konusu nedir? Boneyard ne zaman, hangi kanalda? 1

BONEYARD GERÇEK HİKÂYE Mİ?

Film, ABD’de kamuoyunda büyük yankı uyandıran gerçek bir seri cinayet dosyasından esinlenerek hazırlandı. Bu yönüyle gerçek suç hikâyelerini seven izleyicilerin ilgisini çekiyor.

BONEYARD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson

50 Cent

Nora Zehetner

Brian Van Holt

Spice Williams-Crosby

Weston Cage

Gabrielle Haugh

Michael Sirow

Camille Collard

Boneyard filmi konusu nedir? Boneyard ne zaman, hangi kanalda? 2

BONEYARD FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Boneyard filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.

BONEYARD NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Boneyard filmi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Star TV’de ekrana gelecek. Yayın saati 20.00 olarak yayın akışında yerini aldı.

