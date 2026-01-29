Boneyard filmi konusu nedir? Boneyard ne zaman, hangi kanalda?

Boneyard filmi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Mel Gibson ve 50 Cent’in yer aldığı yapım, gerçek olaylardan esinlenen hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmin yayın bilgileri sonrası konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.
Boneyard, ABD’de çölde bulunan çok sayıda cesedin ardından başlatılan karmaşık bir seri cinayet soruşturmasını konu alıyor. Olayın peşine düşen bir FBI ajanı ile yerel polis güçleri, hem katili yakalamaya hem de kurumlar arasındaki çatışmalarla baş etmeye çalışıyor. Film, gerilim dozu yüksek atmosferi ve karanlık anlatımıyla öne çıkıyor.
Boneyard filminin başrollerinde Hollywood’un usta oyuncusu Mel Gibson ile dünyaca ünlü rapçi ve oyuncu 50 Cent (Curtis Jackson) yer alıyor. Filmde yardımcı rollerde de dikkat çeken isimler bulunuyor.
Film, ABD’de kamuoyunda büyük yankı uyandıran gerçek bir seri cinayet dosyasından esinlenerek hazırlandı. Bu yönüyle gerçek suç hikâyelerini seven izleyicilerin ilgisini çekiyor.
Mel Gibson
50 Cent
Nora Zehetner
Brian Van Holt
Spice Williams-Crosby
Weston Cage
Gabrielle Haugh
Michael Sirow
Camille Collard
Boneyard filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.
Boneyard filmi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Star TV’de ekrana gelecek. Yayın saati 20.00 olarak yayın akışında yerini aldı.
