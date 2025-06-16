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Boşanacaklarını açıklamıştı! Pelin Akil peş peşe Anıl Altan'ı paylaştı

Pelin Akil geçtiğimiz günlerde "Karı - koca yollarımızı ayırdık" diyerek Anıl Altan ile ayrıldıklarını söyledi. Akil daha sonra soyadını da değiştirdi. Pelin Akil son olarak peş peşe paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Boşanacaklarını açıklamıştı! Pelin Akil peş peşe Anıl Altan'ı paylaştı
Kubra Akalın

Anıl Altan ve Pelin Akil'in evlerini ayırdıkları ve boşancakları uzun süre konuşuldu. Bu iddiaları aylarca reddeden çiftten Akil en sonunda açıklama yaptı.

Anıl Altan ile 2016'da nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde "Karı - koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra sosyal medyada 'Altan' soyadını çıkaran Pelin Akil, ayrıldığı eşi Anıl Altan'ın Babalar Günü'nü kutladı. Pelin Akil, kızları ve Anıl Altan'ın fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

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Akil, paylaşımına "Günün kutlu olsun en iyi baba. Baba - kız dağıttığınız günleri iple çekiyorum" ifadelerini not düştü.

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Öte yandan çiftin boşanma davası merak edilmişti. Mehmet Üstündağ çifte dair Üstündağ, "Banka hesapları zaten ayrıymış, ortak hesapları yokmuş. 'Mal varlığı ne var ki bu kadar çekişmeli?' dedim. Meğerse 3-4 tane arsa varmış." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan
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