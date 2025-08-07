Boşandıktan 20 gün sonra Nez'le aşk yaşamıştı! Rüştü Onur Atilla eski eşine geri mi döndü? Jet açıklama

Güldür Güldür ile adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile 2014 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Kemal ve Uygar adında iki çocukları olan çift, 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandırmıştı. Rüştü Onur Atilla boşandıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka başladığını duyurmuştu.

'İhanet' iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Atilla, 'Ocak ayında evden ayrıldım ve altı ay içinde boşandık. Anlaşmalı olarak boşandık' ifadelerini kullanmıştı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

!ESKİ EŞİNE DÖNDÜ' İDDİASI

Rüştü Onur Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız'ın barıştığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin, çocuklarıyla Bodrum'da tatil yaptığı ve Akyarlar'dan satılık evlere baktığı ileri sürüldü.

Rüştü Onur Atilla ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Habertürk'e konuşan oyuncu; "Barışmadık, çocuklarımla tatildeyiz" dedi.