Boşandıktan 20 gün sonra Nez'le aşk yaşamıştı! Rüştü Onur Atilla eski eşine geri mi döndü? Jet açıklama

'Güldür Güldür'de hayat verdiği 'İbrahim' karakteriyle tanınan Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile boşandıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka başladığını duyurmuştu. İkilinin mutluluğu uzun sürmemiş ve ayrılık haberi gelmişti. Rüştü Onur Atilla'nın eski eşiyle barıştığı iddiaları gündeme geldi. Ünlü isimden açıklama gecikmedi.

Öznur Yaslı İkier

Güldür Güldür ile adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile 2014 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Boşandıktan 20 gün sonra Nez le aşk yaşamıştı! Rüştü Onur Atilla eski eşine geri mi döndü? Jet açıklama 1

Kemal ve Uygar adında iki çocukları olan çift, 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandırmıştı. Rüştü Onur Atilla boşandıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka başladığını duyurmuştu.

Boşandıktan 20 gün sonra Nez le aşk yaşamıştı! Rüştü Onur Atilla eski eşine geri mi döndü? Jet açıklama 2

'İhanet' iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Atilla, 'Ocak ayında evden ayrıldım ve altı ay içinde boşandık. Anlaşmalı olarak boşandık' ifadelerini kullanmıştı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

Boşandıktan 20 gün sonra Nez le aşk yaşamıştı! Rüştü Onur Atilla eski eşine geri mi döndü? Jet açıklama 3

!ESKİ EŞİNE DÖNDÜ' İDDİASI

Rüştü Onur Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız'ın barıştığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin, çocuklarıyla Bodrum'da tatil yaptığı ve Akyarlar'dan satılık evlere baktığı ileri sürüldü.

Boşandıktan 20 gün sonra Nez le aşk yaşamıştı! Rüştü Onur Atilla eski eşine geri mi döndü? Jet açıklama 4

Rüştü Onur Atilla ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Habertürk'e konuşan oyuncu; "Barışmadık, çocuklarımla tatildeyiz" dedi.

