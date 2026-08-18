Boşandıktan sonra setlere döndü! Yasemin Ergene'nin bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Yasemin Özilhan oyunculuk kariyerine 2009’da, İzzet Özilhan’la tanıştıktan sonra ara vermişti. 2011’de evlendiklerinde kendisine bu konuda yöneltilen sorulara “Bir daha dönmeyi düşünmüyorum” cevabını veriyordu.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, Eylül 2025’te 14 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ayrılığın ardından setlere dönme sinyali veren Ergene’nin art arda gelen tekliflerden hangisine “Evet” diyeceği merak konusuydu.

Elele Dergisi'nden Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre; ‘Tuzlu Kahve’deki ‘Elit’ karakterini kabul eden Yasemin Ergene, 17 yıl sonraki dönüşüyle ilgili hayli karlı bir anlaşmaya imza attı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Yasemin Ergene'nin, bölüm başı 2 milyon TL’ye anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Aylık 8 milyon TL kazanacak olan ünlü isim yüksek ücretiyle dikkat çekti.

2026-2027 sezonunun en yüksek bütçeli işi olan ‘Tuzlu Kahve’deki oyuncular yüksek ücretlere imza atmış. Yapımcı Polat Yağcı uzun görüşmelerden sonra herkesi memnun etmeyi başarmış.