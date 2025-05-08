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Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil New York pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Son dönemde evliliğinde yaşadığı krizlerle gündeme gelen ünlü oyuncu Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ile evleri bile ayırdığı söylenmişti. Haklarındaki iddialar karşısında sessiz kalamayan Akil 'Büyük bir saçmalık' demişti. Ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil New York pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı.

Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen ünlü çiftin evlerini ayırdığı iddiası magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı.

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Son olarak Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanmayı ertelediği bunun sebebinin ise bir reklam anlaşması olduğu söylenmişti.

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Akil bu iddialar karşısında sessizliğini bozmuş ve 'Bu çok büyük bir saçmalık arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi?' ifadelerini kullanmıştı.

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YORUM YAĞDI

Pelin Akil şimdi de bir dergi çekimi için verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Akil'in New York'ta peş peşe verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Akil'e sosyal medyada; 'Müthiş', 'Harika görünüyor', 'Çok güzel', 'Farklı bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil
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