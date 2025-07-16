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Boşanma kararı almışlardı! Pelin Akil ve Anıl Altan'dan aile pozu

2016 yılında evlenen ve ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ayrılık açıklamalarının ardından Londra’dan verdikleri aile pozu ile gündeme geldi.

Boşanma kararı almışlardı! Pelin Akil ve Anıl Altan'dan aile pozu
Kubra Akalın

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde tanışan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında hayatlarını birleştirerek magazin dünyasının gözde çiftleri arasına girmişti. Üç yıl sonra ikiz kızları Alin ve Lina’nın doğumuyla ailelerini büyüten çift, geçtiğimiz aylarda özel hayatlarıyla gündeme geldi.

"KARI KOCA OLARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Uzun süredir ayrıldıkları iddialarıyla konuşulan ikiliden Pelin Akil, geçtiğimiz ay bu söylentilere açıklık getirerek “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Ancak çocuklarımız için her zaman bir arada olacağız. Birbirimizi hâlâ çok seviyoruz ama bu başka bir anlam taşımasın” diyerek ayrılığı doğrulamıştı. Açıklamadan kısa süre sonra sosyal medya hesabından “Altan” soyadını kaldırması da dikkat çekmişti.

Boşanma kararı almışlardı! Pelin Akil ve Anıl Altan dan aile pozu 1

Anıl Altan ise konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, "Pelin gerekli açıklamayı yaptı. Ayrılık nedenimiz kimseyi ilgilendirmiyor. Özel hayatımızı daha fazla konuşmak istemiyorum," ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, ünlü çiftin Londra’dan gelen yeni paylaşımı gündem oldu.

Pelin Akil, ikiz kızları ve Anıl Altan ile birlikte verdiği samimi kareyi “Aile zamanı” notuyla Instagram'da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil
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