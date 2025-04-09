Boykota katıldığı söylenmişti! Somer Sivrioğlu MasterChef'ten kovulduğu söylenince paylaştı

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun boykot paylaşımı yüzünden MasterChef'ten kovulduğu iddiası gündeme geldi. TV8 ile arasının bozulduğu iddiaları gündeme gelen Somer Şef kovuldu mu?

"BOYKOTU DOĞRU BULMUYORUM"

İddialar sürerken şefin menajeri aracılığıyla bir açıklama gündeme geldi. 2 Nisan boykot gününde "We are closed" paylaşımı yapan Sivrioğlu, "Genel protestoyu desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum" dedi.

''Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten kovuldu'' iddiasının da gerçek dışı olduğunu açıklandı.

Somer Şef ise bu konuda açıklama yapmak yerine bir fotoğrafla durumu özetledi. MasterChef setinden bir kare paylaşan Somer Sivrioğlu "Evimizdeyiz başladık" dedi.

Somer Sivrioğlu'na ayrıca hem olumlu hem olumsuz yorumlar vardı. Somer Şef bunun da önünü almak için paylaşımlarının altında yorumlara sınırlandırma getirdi.