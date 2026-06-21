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Breaking Bad'in Gus Fring'i Giancarlo Esposito müslüman mı oldu?

Ünlü oyuncu Giancarlo Esposito’nun Suudi Arabistan’daki çekimler sırasında İslam’ı kabul ettiği iddia edildi. “Breaking Bad” ve “The Mandalorian” ile tanınan Esposito’nun Kelime-i Şehadet getirdiği ve camide namaz kıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Breaking Bad'in Gus Fring'i Giancarlo Esposito müslüman mı oldu?

“Breaking Bad”, “Better Call Saul” ve “The Mandalorian” gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Giancarlo Esposito’nun, Suudi Arabistan’daki ziyareti sırasında müslüman olduğu iddia edildi. saudigazette haberine göre; bu bilgi, Turki Al-Sheikh tarafından açıklandı.

Al-Sheikh, Esposito’nun Kelime-i Şehadet getirdiğini ve ülkede çekim yaparken ekip arkadaşlarıyla birlikte bir camide namaz kıldığını söyledi.

Breaking Bad in Gus Fring i Giancarlo Esposito müslüman mı oldu? 1

Al-Sheikh’e göre Esposito’nun bu kararı, Suudi Arabistan’daki deneyimi ve çekimler sırasında Müslümanlarla kurduğu etkileşimler sonrasında geldi.

Ayrıca oyuncunun, çekim sürecinde gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getirdiği de belirtildi.

Breaking Bad in Gus Fring i Giancarlo Esposito müslüman mı oldu? 2

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Esposito’nun, bir cami içinde ekip üyeleriyle birlikte namaz kıldığı görüntüler yer aldı.

Ancak bu bilgiye dair oyuncu ve oyuncunun menajerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
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