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İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki aşka geldi! Zayıflığı dikkat çekti

Uyuşturucu operasyonunun ardından hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde olan İsmail Hacıoğlu, bu kez ailesiyle verdiği tatil pozu ve değişen imajıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden "Bambaşka biri olmuş" yorumları geldi.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki aşka geldi! Zayıflığı dikkat çekti

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra Cennetin Çocukları dizisinden gönderilen İsmail Hacıoğlu özel hayatıyla da gündemde.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında Duygu Kumarki ile boşanmıştı. Boşanmanın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde bulmuştu.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki aşka geldi! Zayıflığı dikkat çekti 1

Yeniden evlenen çift şu sıralar tatilde. Duygu Kumarki'nin paylaştığı fotoğrafta çift, kızları Yemin ile birlikte objektif karşısına geçti.

Samimi aile pozu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, takipçilerin dikkatini çeken ilk detay ise İsmail Hacıoğlu'nun son görünümü oldu.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki aşka geldi! Zayıflığı dikkat çekti 2

Ünlü oyuncunun belirgin şekilde kilo verdiği, yüz hatlarının keskinleştiği ve saç-sakal stilini yenilediği görüldü.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki aşka geldi! Zayıflığı dikkat çekti 3
Özellikle eski fotoğraflarıyla kıyaslanan yeni görüntüsü, sosyal medyada 'Bir hayli zayıflamış', 'Bambaşka biri olmuş' ve 'İmajını tamamen değiştirmiş' yorumlarını beraberinde getirdi.

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İsmail Hacıoğlu
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