Muhtemel Aşk 8. bölüm 2. fragman izle! 'Artık izlemeyeceğim'

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” perşembe akşamları yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Her hafta reyting listelerinde birinci sıraya yerleşen fenomen dizi geçtiğimiz hafta reytinglerde düşüş yaşamıştı. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümünden bir fragman daha geldi. Fragmana Defne'nin kaza yapması damga vurdu.

**MUHTEMEL AŞK 8. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Muhtemel Aşk 8. bölüm 2. fragman kısa sürede TT oldu. Dizi takipçileri 'Artık izlemeyeceğim', 'Beklediğime değmedi', 'Senarist bunu yapmayacaktın' gibi eleştirel yorumlar yaptılar.

MUHTEMEL AŞK 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tolga, fotoğrafı basına sızdıranın Defne olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Kadir ise Defne'yi Tolga'nın evinde görünce her şeyi yanlış anlar ve aralarındaki uçurum daha da büyür.

Gerçeği anlatmak için çırpınan Defne, sevdiği adamı her geçen dakika biraz daha

kaybettiğini hissederken; temel atma töreni öncesinde kurulan yeni oyunlar ve beklenmedik hamleler tüm dengeleri altüst eder. Sırların, yanlış anlaşılmaların ve hesaplaşmaların peş peşe yaşanacağı bu bölümün finalinde yaşanacak sarsıcı gelişme, Defne ile Kadir'in hikayesini bambaşka bir yöne sürükleyecektir.