Aybüke Pusat o rol için çarşafa girdi! Pozları gündemde

Halef dizisinden ayrılan Aybüke Pusat, geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan “En Mutlu Günümde” filminin hem yapımcıs hem de başrol oyuncusu olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Aybüke Pusat'ın film için çarşafa girdiği halleri ise sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada "Kızıl Goncaları andırıyor", "Vay çok yakışmış", "Merak ettim ilginç duruyor konusu", "Her role giriyor" yorumları yapıldı.

Aybüke Pusat’ın Nesrin rolünü oynadığı “En Mutlu Günümde”de Halil Babür “Ercan”a, Reha Özcan “Kerem”e, Elit Andaç Çam “Ahsen”e, Erşan Utku Ölmez “Mevlüt”e, Arın Kuşaksızoğlu “Lokman”a, Ebru Aytürk “Rukiye”ye hayat verdi.

EN MUTLU GÜNÜM KONUSU NE?

En Mutlu Günümde filminde; bir cemaatin himayesinde, birbirlerini hiç tanımadan evlendirilen Ercan (Hali Babür) ve Nesrin, (Aybüke Pusat) aynı çatı altında kurdukları sessiz hayatın içinde yavaş yavaş birbirlerine yaklaşır. Ercan’ın inancı ve itaati üzerine kurduğu dünya ile Nesrin’in sessizliğinin ardında sakladığı derin acı, günden güne birbirine karışır; ikisi de farkında olmadan aynı yalanın iki yüzü haline gelir.

Cemaatin el birliği, çok daha karanlık bir sırrı örtmek için kurulmuştur ve Ercan, karısına duyduğu sevgi büyüdükçe, bu sırrın kendi geçmişiyle ne kadar iç içe geçtiğini de yavaş yavaş keşfeder. Nesrin ise sessizliğinin ardında, kimsenin bilmesini istemediği bir hakikatin peşindedir. İki insanın birbirini bulma çabası, giderek ikisini de kuşatan bir gerçeğin eşiğine taşır. Ama bu hakikate ulaşmak onları özgürleştirmez; tam tersine, geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmaya sürükler.