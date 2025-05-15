Bridgerton 4. sezon 2026'da! 5. ve 6. sezon için Netflix kararını verdi

Netflix'in büyük ilgi gören dönem dizisi Bridgerton, izleyicilerini sevindirecek haberlerle gündemde. Dizinin merakla beklenen 4. sezonunun 2026 yılında ekranlara döneceği daha önce duyurulmuştu. Şimdi ise dizinin geleceğiyle ilgili büyük bir gelişme yaşandı: Netflix, Bridgerton’ın 5. ve 6. sezonlarını onayladı.

İngiliz basınına göre, Netflix dizinin devamı için milyonlarca sterlinlik bir bütçe ayırdı. Bu yatırım, yapımın uzun soluklu olacağını gösteriyor.

Öte yandan, Netflix konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Netflix, ayrıca 4. sezonun 2026 yılı içerisinde yayınlayacağını da duyurdu.

BRIDGERTON 4. SEZON NE ANLATIYOR?

Netflix’in çok sevilen dönem dizisi Bridgerton’ın merakla beklenen 4. sezonu, Luke Thompson’ın canlandırdığı Benedict Bridgerton karakterinin aşk hikâyesine odaklanacak. Benedict’in partneri olarak dizide yer alacak Sophie Baek karakterini ise Güney Koreli oyuncu Yerin Ha canlandıracak.