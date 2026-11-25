80'li ve 90'lı yıllarda rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Bir dönem mankenlik, dansçılık ve oyunculuk yapan Alptekin, aldığı radikal kararla hayatında yeni bir sayfa açarak maneviyata yönelmişti.

TİCARETE ATILDI

Manevi yaşamı benimsemesinin ardından uzun yıllar cübbe ve sarıkla görmeye alışık olduğumuz Yaşar Alptekin, yaklaşık altı yıl sonra imajında değişikliğe gitti.

Geleneksel kıyafetlerini geride bırakarak farklı bir tarz benimseyen ünlü isim, bu kez de kendi markasını hayata geçirerek iş dünyasına adım attı.

Kendi kozmetik markasını kuran Yaşar Alptekin kadın ve erkeklere özel şampuan üretti. Alptekin, sosyal medya hesabından yeni ürünlerinin tanıtımını da yaptı.