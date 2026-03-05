MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bridgerton yıldızı cesur sahneleriyle konuşuldu! İlginç sitem

Nicola Coughlan, rol aldığı Bridgerton dizisindeki cesur sahnelerle ilgili konuştu ve hakkında yapılan "büyük beden” yorumlarına sert yanıt verdi. Ünlü oyuncu, dizideki çıplak sahneleri çektiği dönemde aslında 8-10 beden olduğunu açıkladı.

Bridgerton yıldızı cesur sahneleriyle konuşuldu! İlginç sitem

Bridgerton yıldızı Nicola Coughlan, ELLE UK’nin nisan sayısına kapak olurken verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dizinin üçüncü sezonunda çok konuşulan çıplak sahnelerden önce önemli miktarda kilo verdiğini söyleyen Coughlan, buna rağmen insanların onu “büyük beden” olarak tanımlamasına şaşırdığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu, müstehcen sahnelerin çekimleri sırasında yoğun şekilde spor yaptığını belirterek, “O dönemde epey kilo vermiştim. Buna rağmen insanların beni ‘plus-size’ olarak tanımlaması çok garipti” dedi.

Bridgerton yıldızı cesur sahneleriyle konuşuldu! İlginç sitem 1

Nicola Coughlan, beden olumlama (body positivity) hareketini desteklemek gibi bir amacı olmadığını da açıkça ifade etti:

“İnsanları kızdıran şeylerden biri şu: Beden olumlama konusunda bir misyonum yok. Çocukken oyunculara bakıp onların bedenlerini düşünmezdim. Bu yüzden bu konu benim için önemli değil."

Bridgerton yıldızı cesur sahneleriyle konuşuldu! İlginç sitem 2

Oyuncu, bir projeye aylarca emek verildiğini ancak sonunda insanların sadece fiziksel görünüşü konuşmasının kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çobanlık yaparken başrol oldu! Sosyal medya onu konuşuyorÇobanlık yaparken başrol oldu! Sosyal medya onu konuşuyor
Kıvrımlarını sergiledi! Doktordan rahatsız eden öneriKıvrımlarını sergiledi! Doktordan rahatsız eden öneri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bridgerton dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.