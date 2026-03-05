Bridgerton yıldızı cesur sahneleriyle konuşuldu! İlginç sitem

Bridgerton yıldızı Nicola Coughlan, ELLE UK’nin nisan sayısına kapak olurken verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dizinin üçüncü sezonunda çok konuşulan çıplak sahnelerden önce önemli miktarda kilo verdiğini söyleyen Coughlan, buna rağmen insanların onu “büyük beden” olarak tanımlamasına şaşırdığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu, müstehcen sahnelerin çekimleri sırasında yoğun şekilde spor yaptığını belirterek, “O dönemde epey kilo vermiştim. Buna rağmen insanların beni ‘plus-size’ olarak tanımlaması çok garipti” dedi.

Nicola Coughlan, beden olumlama (body positivity) hareketini desteklemek gibi bir amacı olmadığını da açıkça ifade etti:

“İnsanları kızdıran şeylerden biri şu: Beden olumlama konusunda bir misyonum yok. Çocukken oyunculara bakıp onların bedenlerini düşünmezdim. Bu yüzden bu konu benim için önemli değil."

Oyuncu, bir projeye aylarca emek verildiğini ancak sonunda insanların sadece fiziksel görünüşü konuşmasının kendisini rahatsız ettiğini belirtti.