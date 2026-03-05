MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz 20. bölümden bir fragman daha! 'Beklediğinize değecek'

Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. yeni bölümü geçen hafta yayınlanmayınca bu hafta için bekleyiş başladı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı TRT1'in fenomen dizisinden bir fragman daha geldi. Taşacak Bu Deniz'in yeni görüntüleri herkesi heyecanlandırdı.

Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin 20. yeni bölümü geçen hafta yayınlanmayınca bu hafta sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Fenomen diziden yeni bir fragman daha geldi.

BİR FRAGMAN DAHA

Taşacak Bu Deniz dizisinin yerine geçen hafta Sırbistan-Türkiye basketbol maçı yayınlandı. Bir hafta ara verilen Taşacak Bu Deniz'den peş peşe yeni fragmanlar geldi.

Yeni ön izleme 'Yaralar almışız her yandan... Sarar mıyız bir yandan? Taşacak Bu Deniz beklediğinize değecek' notuyla yayınlandı.

Dizi takipçileri; 'özetsiz reklamsız yeni bölüm istiyoruz', 'sabırsızlıkla bekliyoruz', 'Oruç ve Eleni sahneleri çok güzel' gibi yorumlar yaptılar.

Taşacak Bu Deniz 20. bölümden bir fragman daha! Beklediğinize değecek 1

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eleni ve Fadime, karların içinde donmak üzereyken bulunurlar ve kendileri için büyük bir yaşam mücadelesi başlar. Bu mücadele, Adil’in Oruç’la ve İso’yla ilişkisinin derinleşmesine yol açar. Esme ve Adil de bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakırlar. Birbirlerine sarılarak Eleni ve Fadime’yi kurtarmaya çalışırlar. Eleni’nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi, Oruç’a onsuz ne kadar yalnız olduğunu fark ettirir. Oruç ve Adil Eleni hakkında çok içten bir konuşma yaparlar.

Taşacak Bu Deniz 20. bölümden bir fragman daha! Beklediğinize değecek 2

İso ve Fadime ise birbirlerine ne kadar değer verdiklerinin farkına varırlar ve çekinerek de olsa ilk defa hisleri ifade etmeye başlarlar. Ama Fadime’nin bir itirafı İso’yu deliye çevirir. Pikabın freninin kesildiğini anlayan Şerif ve Zarife, bunu Fadime’yi Furtuna Konağı’na getirmek ve Esme’yi konakta tutmak için kullanırlar. Ancak Adil’in onlara büyük bir sürprizi vardır. Şerif Esme’nin peşine düşer. Esme ise Furtuna’nın sonunu getirecek depremi başlatır, her şeyi Gezep’e anlatır. Ama anlattığı tek kişi Gezep değildir.

Taşacak Bu Deniz 20. bölümden bir fragman daha! Beklediğinize değecek 3

En Çok Aranan Haberler

