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Britney Spears evinde üstsüz dans ettiği videoyla gündem oldu! Temizlik görevlisi temizlik yaparken twerk yaptı

Britney Spears yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Üstsüz dans ettiği görüntüleri Instagram'da paylaşan ünlü şarkıcı, ev yardımcısı temizlik yaparken twerk yaptığı anlarla da sosyal medyada gündem oldu.

Britney Spears evinde üstsüz dans ettiği videoyla gündem oldu! Temizlik görevlisi temizlik yaparken twerk yaptı

Britney Spears, cuma gecesi Instagram hesabında paylaştığı cesur videolarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 44 yaşındaki pop yıldızı, evinde dans ettiği görüntülerde farklı kombinlerle kamera karşısına geçerken, bir bölümde tamamen üstsüz dans etti.

"Oops!... I Did It Again" şarkısıyla tanınan Spears, paylaştığı video serisinde önce yarı çıplak görünümlerle dans etti, ardından üstünü tamamen çıkararak görüntülendi. Videoda göğüs uçları dijital sembollerle kapatılan Spears, siyah tayt, bot ve şapkayla dans etmeyi sürdürdü. Sarı saçlarını savurarak vücuduna dokunduğu anlar da videoda yer aldı.

Britney Spears evinde üstsüz dans ettiği videoyla gündem oldu! Temizlik görevlisi temizlik yaparken twerk yaptı 1

PAYLAŞIP SİLDİ

Ancak daha sonra fikir değiştirdiği düşünülen Spears, videoyu düzenleyerek üstsüz sahneleri kaldırdı. Yorumları da kapatan ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.

Bir başka videoda Spears, siyah mini şortla, Mi Gente şarkısı eşliğinde yerde twerk yaptı.
Britney Spears evinde üstsüz dans ettiği videoyla gündem oldu! Temizlik görevlisi temizlik yaparken twerk yaptı 2

İlginç anlardan biri ise, bitişik odada halıyı süpüren ev görevlisinin, Spears'ın dansına hiç dönüp bakmadan işine devam etmesi oldu.

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Britney Spears
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