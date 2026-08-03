İbrahim Tatlıses manevi kızına beşi bir yerde taktı!

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, manevi kızı Didem Carus'un isteme törenine Bodrum'daki evinde ev sahipliği yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'ndeki evinde düzenlenen isteme töreninde İbrahim Tatlıses, manevi kızı Didem Carus'u iş insanı Orkan Çömlekçi'ye verdi.

Aile bireyleri ve davetlilerin katıldığı törende geleneksel kız isteme merasimi gerçekleştirilirken Tatlıses manevi kızını altınsız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses Didem Carus'a beşi bir yerde altın taktı.

DÜĞÜN EYLÜL AYINDA

İsteme töreninin ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekerek çiftin mutluluğunu kutladı. Edinilen bilgilere göre Didem Carus ile Orkan Çömlekçi çiftinin düğününün eylül ayında yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA