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Ece Erken Gel Konuşalım'da neden yok, kovuldu mu?

Yasak Aşk iddiasıyla gündeme gelen Ece Erken'in “Gel Konuşalım” programından kovulduğu iddiası sosyal medyada yayıldı. Ece Erken hemen bir paylaşım yaptı.

Ece Erken Gel Konuşalım'da neden yok, kovuldu mu?

Yasak aşk iddialarıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen Ece Erken, bu kez iş hayatıyla ilgili ortaya atılan bir iddiayla dikkat çekti. TV8 paylaşımında Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş'la "Gel Konuşalım" ekrana döneceği duyuruldu. Ancak afişte Ece Erken yer almadı.

Uzun süredir programın sunuculuğunu üstlenen Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın afişte yer almaması dikkat çekti.

"Gel Konuşalım" programından kovulduğu öne sürülen Erken, sosyal medyada hızla yayılan söylentilere sessiz kalmadı.

Ece Erken Gel Konuşalım da neden yok, kovuldu mu? 1

Erken, yeni sezonla ilgili henüz herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek, “Eylül ayında hepinizin haberi olur” dedi.

Ece Erken Gel Konuşalım da neden yok, kovuldu mu? 2

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Ece Erken
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