Britney Spears'ın eski eşinden olay iddialar: Uyuşturucu alıp bebeğini emzirmeye çalıştı

Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline'ın, 'You Thought You Knew' adlı kitabında şoke eden iddialar yer alıyor. Federline, bir gece Britney Spears'ın kendisini arayıp partiye katılması için yalvardığı, iki küçük çocuğunun arkada ağladığı gece, evliliğinin onarılamaz olduğunu nihayet anladığına kitabında yer verdi.

Britney Spears'ın, çocuklarının babası Kevin Federline; "İş için Miami'deydim, işime odaklanmaya çalışıyordum ve bir telefon aldım" diye anlattığı anısında; "Telefonda o, Paris Hilton ve Lindsay Lohan vardı. Sarhoş bir şekilde, yanlarına gitmem için yalvarıyorlardı. Arka planda Preston ve Jayden'ın ağladığını duyabiliyordum. Sabahın üçü ya da dördü olmalıydı" ifadelerini kullandı. Kasım 2006'da Spears'a boşanma davası açan Federline, bu telefon görüşmesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu yazdı.

"GECE YARISI ELİNDE BIÇAKLA..."

Federline, çocuklarının ona, bazen geceleri uyandıklarında annelerini sessizce kapıda durup onları uyurken izlediğini, hem de elinde bir bıçakla bulduklarını ilettiğini de yazdı. Spears ile ilgili hikâyeleri çocuklarından duyduğunu söyleyen Federline, öfkeli Spears'ın çocuklarından birinin yüzüne yumruk attığını ve onu bıçakla tehdit ettiğini de söyledi.



Kevin Federline ayrıca, eski eşi Britney Spears'ın, oğulları henüz bebekken, içki içip uyuşturucu çektikten sonra onları emzirmeye çalıştığını da iddia etti.