MasterChef Altın Kupa nedir, ne zaman? Somer Şef tek tek açıkladı: Acun Ilıcalı açıklasın

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa TV8 ekranlarında yer alacak. Somer Şef'in fragmandaki sözleri heyecanlandırırken seyirciler “MasterChef Altın Kupa nedir, ne zaman başlayacak ve kadroda kimler var?” sorularının yanıtlarını merakla araştırıyor.

MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu belli olduktan sonra yeni format merak edilmeye başlandı. “MasterChef Altın Kupa" formatı seyircileri heyecanlandırdı. Somer Şef'in fragmandaki sözleri dikkat çekerken izleyiciler ise “MasterChef Altın Kupa nedir, ne zaman başlayacak ve kadroda kimler var?” sorularının yanıtlarını merakla araştırıyor.

Somer Şef fragmanda "Kurallarımız oldukça farklı yeni konsept ile geliyoruz. Bu arada çok büyük bir sürprizimiz var bunu da açıklamak Acun Bey'e düşer" dedi.

Acun Ilıcalı programa bağlanarak "Büyük bir sürpriz" dedi. Fragmandaki o anlar merak edildi.

MASTERCHEF ALTIN KUPA NEDİR?

“MasterChef Altın Kupa” adıyla düzenlenecek özel turnuva, programın bugüne kadar en başarılı ve en çok konuşulan yarışmacılarını yeniden mutfakta buluşturacak. Bu özel formatta yarışmacılar, MasterChef tarihinin en iyileri arasına adlarını yazdırmanın simgesi olan Altın Kupa için kıyasıya mücadele edecek.

MASTERCHEF ALTIN KUPA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye’de 2025 şampiyonunun açıklanmasının hemen ardından, ekranlarda yeni bir rekabet başlıyor. TV8’de yayınlanacak olan MasterChef Altın Kupa, 7 Aralık 2025 Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

MASTERCHEF ALTIN KUPA YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Altın Kupa'da Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem gibi isimler yarışacak.

Eski sezon yarışmacılarının yanı sıra bu sezonun şef ceketi kazanan son 4 ismi Çağatay, Özkan, Sezer ve Hakan da Altın Kupa için yarışacak.

