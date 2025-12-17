MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikiz kızları büyüdü! Genç kız oldular

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın gözlerden uzak büyüttüğü ikizleri Maya ve Toprak’ın son hali ortaya çıktı. Maya ve Toprak, artık birer genç kız! İşte ikizlerin son hali...

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikiz kızları büyüdü! Genç kız oldular

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ve eski eşi Onur Saylak'ın 2012 yılında kucaklarına aldıkları kızları artık birer genç kız oldu. Özellikle annelerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken Maya ve Toprak'ın son kareleri paylaşıldı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris’te evlenmiş ve 2012 yılında ikizleri Toprak ve Maya dünyaya gelmişti. 2017’de yollarını ayıran ikilinin ikiz kızları uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikiz kızları büyüdü! Genç kız oldular 1

İkizlerin son hali, babaları Onur Saylak’ın paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Takipçileri, 13 yaşına basan Maya ve Toprak’ın değişimine inanamadı.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikiz kızları büyüdü! Genç kız oldular 2

Özellikle Toprak’ın annesi Tuba Büyüküstün’e olan benzerliği dikkat çekerken, hayranları "Zaman ne çabuk geçmiş", "Annelerinin kopyası olmuşlar" yorumlarında bulundu.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikiz kızları büyüdü! Genç kız oldular 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şaşırtan reyting sonuçları: Tüm dizileri geride bıraktıŞaşırtan reyting sonuçları: Tüm dizileri geride bıraktı
Çarkıfelek'in efsane hostesi son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyorÇarkıfelek'in efsane hostesi son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Onur Saylak Tuba Büyüküstün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.