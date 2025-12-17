Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikiz kızları büyüdü! Genç kız oldular

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ve eski eşi Onur Saylak'ın 2012 yılında kucaklarına aldıkları kızları artık birer genç kız oldu. Özellikle annelerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken Maya ve Toprak'ın son kareleri paylaşıldı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris’te evlenmiş ve 2012 yılında ikizleri Toprak ve Maya dünyaya gelmişti. 2017’de yollarını ayıran ikilinin ikiz kızları uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

İkizlerin son hali, babaları Onur Saylak’ın paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Takipçileri, 13 yaşına basan Maya ve Toprak’ın değişimine inanamadı.

Özellikle Toprak’ın annesi Tuba Büyüküstün’e olan benzerliği dikkat çekerken, hayranları "Zaman ne çabuk geçmiş", "Annelerinin kopyası olmuşlar" yorumlarında bulundu.