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Kızılcık Şerbeti’nde ipler geriliyor! Yeni bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm tanıtımında Ünal ailesinin iş hayatındaki krizi evdeki dengeleri de sarsarken, Abdullah Ünal’ın 141. bölüm fragmanındaki sözleri de hikayenin tansiyonunu yükseltti. Öte yandan Başak’ın gizemli tedavi süreci ise yeni bölüm öncesi merakı artırdı.

Kızılcık Şerbeti’nde ipler geriliyor! Yeni bölümde neler olacak?
Sariye Nur Dönmez

Show TV ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Ünal ailesinin iş hayatında yaşadığı kriz ön plana çıkarılacak. Başak'ın hastane süreci de dizi de yaşanan dikkat çekici gelişmeler arasında yer alırken, merakla beklenen yeni bölümde hikayenin seyrinin nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu. Fragmanda yer verilen "Sen neyin tedavisini oluyorsun Başak?" sorusu tansiyonu yükseltti.

Kızılcık Şerbeti’nde ipler geriliyor! Yeni bölümde neler olacak? 1

"BEN BU ŞİRKETİ ONLARA BIRAKMAM”

Yeni bölüm tanıtımında iş hayatında yaşanan sorunların Ünal ailesindeki dengeleri de etkilemeye başladığı görülüyor. Yaşananların ardından Ünal ailesi çöküşün eşiğine mi geliyor? Fragmanda Abdüllah Ünal’ın "Ben bu şirketi onlara bırakmam. Gerekirse sıfırdan başlarım, yine karşılarına dikilirim" sözleri mücadelenin henüz bitmediğinin sinyalini veriyor.

Kızılcık Şerbeti’nde ipler geriliyor! Yeni bölümde neler olacak? 2

AİLE SOFRASINDA YENİDEN İPLER GERİLİYOR

Öte yandan evde de sular durulmuyor. Aile sofrasında yeniden ipler geriliyor. "İşimizin bozulduğunun ilk günü, evde sabah ilk kavga" sözlerinin ardından yaşanan tartışma, tansiyonun evde de yüksek seyredeceğini gösteriyor. Yaşananların Salkım’ın tavrını değiştirip değiştirmeyeceği de yeni bölümün merak edilen diğer kritik halkalarından biri.

Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Show TV Kızılcık Şerbeti
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