Bu akşam (19 Mart 2025 Çarşamba) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın rehberi

Çarşamba akşamları televizyonda hangi yapımların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un heyecanla beklenen yeni dizisi Eşref Rüya ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi ekrana gelecek.
Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de ise saat 20:00'da Sandık Kokusu final bölümüyle ekrana gelecek.
ATV Yayın Akışı
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Başka Bir Gün
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D Yayın Akışı
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
22:45 Eşref Rüya
01:30 Eşref Rüya
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
TV8 Yayın Akışı
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
NOW TV Yayın Akışı
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.45 SAHRAP SOYSAL ILE RAMAZAN SOFRASI
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
23.45 HUDUTSUZ SEVDA
02.15 HER YERDE SEN
04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI
05.45 BAY YANLIŞ
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