Bu akşam (19 Mart 2025 Çarşamba) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın rehberi

Çarşamba akşamları televizyonda hangi yapımların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un heyecanla beklenen yeni dizisi Eşref Rüya ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi ekrana gelecek.

Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de ise saat 20:00'da Sandık Kokusu final bölümüyle ekrana gelecek.

19 MART 2025 GÜNCEL TV REHBERİ:

ATV Yayın Akışı

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Başka Bir Gün

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D Yayın Akışı

06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

22:45 Eşref Rüya

01:30 Eşref Rüya

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

TV8 Yayın Akışı

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

NOW TV Yayın Akışı

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.45 SAHRAP SOYSAL ILE RAMAZAN SOFRASI

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

23.45 HUDUTSUZ SEVDA

02.15 HER YERDE SEN

04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI

05.45 BAY YANLIŞ