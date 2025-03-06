Bu akşam (6 Mart 2025 Perşembe) hangi diziler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

6 Mart 2025 Perşembe akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte Tv kanalların güncel yayın akışı listesi...
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Now Tv ekranlarında saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de Siyah Kalp dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.
6 MART 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI REHBERİ:
ATV Yayın Akışı
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
00:20 Bir Gece Masalı
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D Yayın Akışı
06:15 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Piyasa
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:30 Kral Kaybederse
00:45 Öldür Beni Sevgilim
02:30 Güzel Köylü
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
NOW TV Yayın Akışı
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.45 SAHRAP SOYSAL ILE RAMAZAN SOFRASI
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 HUDUTSUZ SEVDA
23.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
02.15 HER YERDE SEN
04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI
06.00 YAZ ŞARKISI
TV8 Yayın Akışı
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
TRT 1 Yayın Akışı
05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.00 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06.55 Benim Güzel Ailem
10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.05 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.30 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.20 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması "Fenerbahçe-Rangers"
22.45 Maç Sonu
23.30 Vefa Sultan
00.40 Bir Zamanlar İstanbul
02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.30 Sahur Bereketi
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