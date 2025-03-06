Bu akşam (6 Mart 2025 Perşembe) hangi diziler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

6 Mart 2025 Perşembe akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte Tv kanalların güncel yayın akışı listesi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Now Tv ekranlarında saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de Siyah Kalp dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

6 MART 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI REHBERİ:



ATV Yayın Akışı

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

00:20 Bir Gece Masalı

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D Yayın Akışı

06:15 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Piyasa

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

22:30 Kral Kaybederse

00:45 Öldür Beni Sevgilim

02:30 Güzel Köylü

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

NOW TV Yayın Akışı

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.45 SAHRAP SOYSAL ILE RAMAZAN SOFRASI

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 HUDUTSUZ SEVDA

23.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

02.15 HER YERDE SEN

04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI

06.00 YAZ ŞARKISI

TV8 Yayın Akışı

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TRT 1 Yayın Akışı

05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.00 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06.55 Benim Güzel Ailem

10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.05 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.30 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.20 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması "Fenerbahçe-Rangers"

22.45 Maç Sonu

23.30 Vefa Sultan

00.40 Bir Zamanlar İstanbul

02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.30 Sahur Bereketi