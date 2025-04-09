Bu akşam (9 Nisan 2025) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı rehberi

Bu akşam hangi filmlerin, dizilerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 9 Nisan 2025 Çarşamba akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümü ekrana gelecek.
Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi ekrana gelecek.
Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
Show Tv'de ise saat 20:00'da Güldür Güldür Show tekrar bölümü olacak.
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Sustalı Ceylan
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:30 İnci Taneleri
02:00 Yargı
04:45 Kuzey Güney
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Siyah Kalp
02:15 Deha
04:45 Bahar
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
00.15 HUDUTSUZ SEVDA
03.00 ŞAHANE HAYATIM
04.00 SON YAZ
06.00 KEFARET
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
13.15 Seksenler
14.35 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.50 İddiaların Aksine
19.55 Yabancı Sinema "Gol"
22.00 PSG-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaştırması
00.15 Bir Zamanlar İstanbul
02.50 Seksenler
03.35 Teşkilat
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