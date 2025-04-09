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Bu akşam (9 Nisan 2025) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı rehberi

Çarşamba akşamları televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile... Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı listesini derledik. İşte tüm merak edilenler...

Bu akşam (9 Nisan 2025) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı rehberi
Öznur Yaslı İkier

Bu akşam hangi filmlerin, dizilerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 9 Nisan 2025 Çarşamba akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümü ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi ekrana gelecek.

Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

Show Tv'de ise saat 20:00'da Güldür Güldür Show tekrar bölümü olacak.

YAYIN 12

9 NİSAN 2025 GÜNCEL TV REHBERİ:

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Sustalı Ceylan

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:30 İnci Taneleri

02:00 Yargı

04:45 Kuzey Güney

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Sefirin Kızı

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Siyah Kalp

02:15 Deha

04:45 Bahar

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

00.15 HUDUTSUZ SEVDA

03.00 ŞAHANE HAYATIM

04.00 SON YAZ

06.00 KEFARET

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

13.15 Seksenler

14.35 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.50 İddiaların Aksine

19.55 Yabancı Sinema "Gol"

22.00 PSG-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaştırması

00.15 Bir Zamanlar İstanbul

02.50 Seksenler

03.35 Teşkilat

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