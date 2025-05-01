Bu akşam hangi diziler var? 01 Mayıs Perşembe 2025 televizyondaki diziler

1 Mayıs 2025 Perşembe akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını merak ediyor. TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D, Show TV, NOW TV ve TV8 gibi ana kanallar, yine birbirinden iddialı diziler ve programlarla ekran başındakilere dopdolu bir akşam sunuyor.

İşte 1 Mayıs Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak diziler ve yapımların tam listesi...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Bebek Firarda

Laraine ve Bennington Cotwell, bebekleri Bink ve hizmetkarlarıyla birlikte şahane malikanelerinde yaşayan mutlu bir çifttir. Sevimli yavrularının fotoğrafını çektirmek isteyen Cotwell Ailesi eve bir fotoğrafçı çağırır. Ancak bu işten haberdar olanlar sadece onlar değildir. Eddie, Norby ve Veeko adındaki üç kötü adamdan oluşan çete, fotoğrafçı kılığında köşke gelerek bebeği kaçırırlar. Mutlu ama tekdüze yaşantısından fena halde canı sıkılan bebek Bink'e ise gün doğmuştur. Bu aptal üç kafadarın elinden kaçması uzun sürmez.

22:00 - 00:15

Athletic Club - Man. United

Athletic Club ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

İnci Taneleri

Azem, Ferda'yı tanıdıkça ona olan babalık duygusu her geçen gün daha da güçlenir. Ferda'nın hastalığına çarenin ailesinden gelebileceğini bilen Azem durumu çocuklarına açar. Nehir'in durumu kan vermeye engeldir. Cihan ise kan vermeyi kesinlikle reddeder. Dilber ve Yıldız, hayal ettikleri dükkanı açmak üzeredir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Hudutsuz Sevda

Hudutsuz Sevda son anda reklam gelirleri gerekçesiyle yayın akışından çıkarıldı.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Siyah Kalp

Nuh ve Sevilay, yaşanan talihsiz olayla dehşete düşerler. Sevilay kendini kaybetmişken Nuh ne olursa olsun onun zarar görmesine izin vermez. Bu uğurda gerekirse kendini ateşe atacaktır. Melek ve Cihan, bebeklerine kavuşmak için gün sayarken ailelerinin üzüntüleri onların peşini bırakmaz. Melek, annesine üzülürken bir yandan da Sevilay'ı merak etmektedir. Tahsin'i karşısında gören Sumru ona olan tüm kırgınlığını dile getirir. Tahsin her ne kadar pişman olduğunu söyleyip af dilese de Sumru'nun ona karşı olan tavrı nettir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

Cem Karaca'nın Gözyaşları

Cem Karaca'nın Gözyaşları, 8 Şubat 2004 yılında hayata veda eden; Tamirci Çırağı, Namus Belası, Bu Son Olsun ve Resimdeki Gözyaşları gibi birçok esere imza atan Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu ediyor. Müzik kariyeri ve özel yaşamıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve iniş çıkışlar gözler önüne seriliyor.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam oynanacak düellolarda neler yaşanacak? Heyecan dolu dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak olan yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?